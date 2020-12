Bei der Zahl der Drogentoten gibt es auch in diesem Jahr keine Entwarnung. Zwischen Januar und Ende November sind in Baden-Württemberg 137 Menschen wegen des Konsums illegaler Substanzen gestorben. Das teilte das Innenministerium in Stuttgart auf Anfrage mit. Damit droht ein erneuter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. 2019 waren 145 Menschen im Südwesten durch den Missbrauch etwa von Kokain, Amphetaminen oder Heroin umgekommen. 2018 hatte es mit 121 Drogentoten einen Tiefststand gegeben. Der Höchststand gab es mit 287 Drogentoten im Jahr 2000.