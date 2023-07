Tragischer Vorfall am Ballermann: Am Sonntag ist ein „Megapark“-Ordner vor der Großraum-Disco an der Playa de Palma verstorben.

Notärzte konnten den Mann nicht retten

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, sei der Ordner gegen 14:20 Uhr ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen. Die Rettungskräfte haben dem Artikel zufolge versucht, das Leben des Mannes zu retten – ohne Erfolg. Der Mitarbeiter sei kurz nach seinem Zusammenbruch verstorben.

Megapark-Ordner gestorben: Rätsel um Todesursache

Details zur Todesursache sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Ähnlich wie in Deutschland herrschen derzeit auf Mallorca extrem hohe Temperaturen von über 30 Grad Celsius. Der spanische Wetterdienst „Aemet“ hat laut „Mallorca Zeitung“ die Warnstufe Orange wegen Hitze ausgegeben.