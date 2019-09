Ein Autofahrer ist in Herrenberg (Landkreis Böblingen) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand gefahren. Grund für den Unfall seien ersten Erkenntnissen zufolge akute Gesundheitsprobleme des 27-Jährigen gewesen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Polizeimitteilung