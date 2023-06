Medizinern ist in Bayern wohl eine große Sensation gelungen. Wie Focus Online berichtet, konnten sie den Knochenkrebs einer 18-Jährigen vollständig zerstören – mittels eigens entwickelter Infusionstherapie. Die junge Frau entging damit den Informationen zufolge auch einer zuvor drohenden Beinamputation.

Mutter suchte nach Alternativen zur Beinamputation

Vor etwa zwei Jahren wandte sich die Mutter der jungen Frau an Prof. Dr. med. Karl Aigner, den leitenden Arzt am Medias Klinikum in Burghausen. Die junge Frau litt unter fortgeschrittenem Knochenkrebs und hatte bereits eine herkömmliche Chemotherapie abgebrochen, da die schweren Nebenwirkungen für sie unerträglich waren. Der bösartige Tumor an ihrem linken Knie hatte eine Größe erreicht, die mit einer Kokosnuss vergleichbar war, wie Aigner gegenüber Focus Online sagte. Zu allem Überfluss hatten sich bereits Metastasen in der Leisten- und Oberschenkelregion gebildet.

In Anbetracht der Situation wurde der jungen Frau eine Beinamputation empfohlen, da dies der übliche Behandlungsansatz war. Doch die Mutter suchte nach Alternativen und gelangte schließlich zu Prof. Aigner. Der renommierte Arzt äußerte optimistisch, dass es eine Möglichkeit geben könnte, die Amputation zu vermeiden.

Arzt ist Pionier dem Gebiet: weltweit erste EISLI-Behandlung

Prof. Dr. med. Karl Aigner hat sich auf die Anwendung regionaler Chemotherapie spezialisiert und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit isolierten Perfusionstechniken. Im Laufe der Zeit hat er diese Techniken kontinuierlich weiterentwickelt und modifiziert. Bei dieser Methode wird der von einem Tumor betroffene Körperteil vorübergehend vom Blutkreislauf abgekoppelt und mit äußerst starken chemotherapeutischen Medikamenten durchspült. Prof. Aigner wird als Pionier auf diesem Gebiet angesehen und erzielte bereits im Jahr 1981 den bahnbrechenden Erfolg der weltweit ersten isolierten Leber-Perfusion.

Bei der 18-jährigen Patientin hat Prof. Dr. med. Karl Aigner die Methode der isolierten Perfusion des Beins weiter optimiert. Er vergleicht diesen Prozess mit dem Tuning eines Autos, bei dem es um die Feinabstimmung von Konzentration, Temperatur und Dauer der Behandlung geht. Auch die präzise Platzierung der Katheter für den Anschluss an die Perfusionsmaschine wurde überarbeitet.

Behandlung zerstörte den Krebs der Patientin komplett

Die 18-jährige Patientin unterzog sich insgesamt vier EISLI-Therapien, wobei jede Sitzung eineinhalb Stunden dauerte und im Abstand von drei Wochen stattfand. Das Hauptziel bestand darin, den Tumor so weit zu verkleinern, dass er mit ausreichend gesundem Gewebe entfernt werden konnte und eine Knieprothese eingesetzt werden konnte, erläutert Aigner gegenüber Focus Online. Bereits nach der ersten Therapie war jedoch eine deutliche Verkleinerung des Tumors feststellbar, und der Erfolg setzte sich fort. Der Chirurg erinnert sich daran, dass es gelungen ist, den gesamten Tumor tatsächlich zu zerstören. Zusätzlich wurde der jungen Frau im Klinikum rechts der Isar in München ein künstliches Kniegelenk implantiert.

Bislang keine Anzeichen für neue Krebserkrankung

Das ereignete sich vor zwei Jahren, und bisher zeigt die 18-jährige Patientin keinerlei Anzeichen einer erneuten Krebserkrankung. Dennoch zögert Aigner, von einer "Heilung" zu sprechen. Er erklärt seinen Patienten immer: "Wenn wir uns in 15 Jahren wiedersehen und es gibt noch immer keine Krebs-Anzeichen, dann können wir vielleicht über Heilung diskutieren."