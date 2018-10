Gruppenvergewaltigung Medien: Acht Verdächtige in Freiburg festgenommen

Medien: Acht Verdächtige in Freiburg festgenommen

Ulm / SWP/DPA

Im Fall einer Gruppenvergewaltigung in Freiburg hat die Polizei einen Ermittlungserfolg erzielt. Sie nahm acht Verdächtige fest.

Nach einer Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Frau nach einem Diskobesuch in Freiburg hat die Polizei am Freitag sieben Syrer und einen Deutschen festgenommen. Möglicherweise gebe es noch weitere Beteiligte, gab die Polizei bekannt. Zuerst hatte die Badische Zeitung darüber berichtet.

Die syrischen Verdächtigen sind dem Bericht zufolge zwischen 19 und 29 Jahren alt und lebten überwiegend in Asylunterkünften. Der deutsche Verdächtige soll laut Polizei 25 Jahre alt sein. Fast alle der Tatverdächtigen seien polizeilich schon in Erscheinung getreten, unter anderem durch Körperverletzungsdelikte.

Sexueller Übergriff im Gebüsch

Die 18-Jährige hatte der Badischen Zeitung zufolge am Samstag vor zwei Wochen eine Technoveranstaltung in einer Diskothek an der Hans-Bunte-Straße im Freiburger Norden besucht. Dort soll sie von einem ihr nicht näher bekannten Mann ein Getränk erhalten haben. Gegen Mitternacht habe die Frau dann gemeinsam mit diesem Mann die Disko verlassen.

In einem nahe gelegenen Gebüsch kam es dann nach Angaben des Opfers zu einem sexuellen Übergriff durch einen der mutmaßlichen Täter. Nach ihm sollen sich auch die anderen Männer an der Frau vergangen haben. Die Tat wurde am 14. Oktober angezeigt, seitdem ermittelt eine 13-köpfige Ermittlergruppe des Freiburger Polizeipräsidiums.

OB verurteilt die Tat

Der Oberbürgermeister der Stadt, Martin Horn (parteilos), verurteilte die Tat. Für Straftäter dürfe es keine Toleranz geben, sagte Horn am Freitag. Gleichzeitig warnte er vor vorschnellen Urteilen. Straftaten wie diese dürften nicht dazu dienen, Flüchtlinge pauschal zu verurteilen. Die Mehrheit der in Deutschland lebenden Migranten verhalte sich gesetzestreu. Ziel müsse es nun sei, Freiburg gemeinsam mit der Polizei sicherer zu machen. Erste Maßnahmen wie erhöhte Polizeipräsenz sowie eine bessere Beleuchtung an Straßen und Wegen zeigten bereits Wirkung.