Wegen eines Großbrandes in einem Fabrikgebäude in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) hat sich eine große Rauchwolke über der Stadt gebildet. „Der Rauch zieht in Richtung Westen, wir müssen dafür sorgen, dass alle Anwohner ihre Fenster geschlossen halten“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Die Ursache sowie eine mögliche Schadenshöhe des Brandes waren zunächst nicht bekannt.