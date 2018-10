Dobel / DPA

Bewaffnet mit einer Handgranate und Pistolen haben zwei maskierte Männer im baden-württembergischen Dobel am Mittwochabend einen Supermarkt überfallen. „Während der Raubtat wurde gedroht, die Handgranate in den Laden zu werfen“, teilte die Polizei mit. Einem Kassierer sei darüber hinaus eine Pistole an die Schläfe gehalten worden. Anschließend flüchteten die Täter mit einem niedrigen vierstelligen Betrag zu Fuß.

Polizeimeldung