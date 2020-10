Mindestens zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag mittels einer Gasexplosion einen Geldautomaten gesprengt. Beamte fanden im Eingangsbereich der Bank in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) zwei Gasflaschen und eine mutmaßliche Zündeinrichtung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zeugen beobachteten, wie die maskierten Täter mit Müllsäcken das Gebäude verließen und mit einem Fahrzeug flüchteten. Der Automat im Vorraum der Filiale wurde durch die Explosion zerstört. Ob und wie viel Bargeld den Tätern in die Hände gefallen ist, steht derzeit noch nicht fest.