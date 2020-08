Weil er einen Fahrgast auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht hat, ist ein Zugbegleiter auf der Strecke zwischen Offenburg und Straßburg beleidigt und getreten worden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag stieg der bislang unbekannte Maskenverweigerer, der den Bahnmitarbeiter angriff, am Bahnhof in Appenweier (Ortenaukreis) aus und flüchtete. Trotz Fahndung konnte der Mann am Montagnachmittag nicht mehr aufgegriffen werden. Die Ermittlungen durch die Bundespolizei dauern an.