Damit Schülerinnen und Schüler, die in den Sommerferien im Urlaub waren, keine Virusvarianten in den Schulen verbreiten, gilt in den ersten zwei Wochen die Maskenpflicht. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Dienstag bei der Regierungspressekonferenz: Die Maskenpflicht sei nicht abhängig von der Inzidenz. Auch einen erneuten Corona-Lockdown will er nicht ausschließen: Wenn es wieder einen exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen gebe, habe man keine andere Möglichkeit.

Maskenpflicht BW: Vierte Corona-Welle nicht auszuschließen

vierte Welle nicht auszuschließen, sagte Kretschmann. Da werde ihm „ganz mulmig“. Einige Wissenschaftler sagten eine vierte Welle voraus – „und sie hatten meistens recht“. Die Frage sei, ob man gegen steigende Infektionszahlen animpfen könne. Eine Wenn er sich die Bilder von den gut gefüllten Fußballstadien bei der derzeit stattfindenden Europameisterschaft ansehe, sei einenicht auszuschließen, sagte. Da werde ihm „ganz mulmig“. Einige Wissenschaftler sagten eine vierte Welle voraus – „und sie hatten meistens recht“. Die Frage sei, ob man gegen steigende Infektionszahlen animpfen könne. Eine Impfung sei nach wie vor das wirksamste Mittel gegen die Pandemie, betonte Kretschmann.

Delta-Variante Corona: Manne Lucha setzt auf Quarantäne

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) zeigte sich bei der Regierungspressekonferenz zuversichtlich. Wer aus einem Virusvariantengebiet einreise – etwa aus Großbritannien, wo die Infektionszahlen wegen der ansteckenderen Delta-Variante derzeit steigen –, müsse für 14 Tage in Quarantäne. Man könne sich auch nicht freitesten. Dies sei eine „exzellente Steuerung“ des Infektionsgeschehens..