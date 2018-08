Creglingen / DPA

Eine Maschinenhalle ist in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) samt Inventar ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 150 000 Euro. Das Feuer sei während der Reparatur eines Autos ausgebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Flammen hätten sich am Montagnachmittag schnell ausgebreitet und das Gebäude sowie mehrere Fahrzeuge und Maschinen zerstört. Wie genau es zu dem Brand kam, muss noch geklärt werden.

