Mariä Himmelfahrt Feiertag: Wer hat frei – und wer nicht?

Der 15. August ist ein Feiertag - aber nicht überall. Welche Bundesländer feiern Mariä Himmelfahrt und wieso?

Mariä - oder Maria Himmelfahrt?

Am 15. August wird Mariä Himmelfahrt gefeiert. Die Schreibweise mit „ä“ stammt aus dem Lateinischen.

Die Schreibweise Maria Himmelfahrt ist inzwischen aber weit verbreitet.

Woher kommt der Feiertag?

Nach dem Tod der Jungfrau Maria wurde diese zur ewigen Ruhe gebettet. Überlieferungen zufolge fuhr Maria mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit auf.

Laut Legenden fanden die Apostel keinen Leichnam in Marias Grab, stattdessen jedoch Blumen und Kräuter. Daraus entwickelten sich die bis heute erhaltenen Bräuche der Kräutersegnung zur Mariä Himmelfahrt.

Was hat es mit der Kräuterweihe auf sich?

Die Blumen- oder Kräuterweihe wird bis heute in zahlreichen Gegenden zelebriert. Traditionell werden mehr als 70 verschiedene Kräuter zu einem Strauß gebündelt und gesegnet. Auch Lichterprozessionen haben sich zum Feiertag etabliert.

Die größte Prozession findet in Ziemetshausen (Bayern) statt.

Wer hat an Mariä Himmelfahrt frei?

In Deutschland ist Mariä Himmelfahrt lediglich in zwei Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Nämlich im Saarland und in Bayern. Dort ist die Mehrheit der Bevölkerung katholisch.

Doch in Bayern hat nicht das ganze Bundesland an Mariä Himmelfahrt frei, sondern nur die Gemeinden, in denen die Zahl der Katholiken überwiegt.