Jedes Jahr am 15. August ist „Mariä Himmelfahrt“. In diesem Jahr fällt der katholische Feiertag auf einen Samstag – was nicht automatisch bedeutet, dass jeder am Wochenende frei hat.

Maria Himmelfahrt Feiertag BW: Hat Baden-Württemberg frei?

Gleich vorweg: Nein, Baden-Württemberg feiert Mariä Himmelfahrt nicht. Die Geschäfte haben geöffnet.

In diesen Bundesländern ist Maria Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag:

Bayern (nicht in allen Orten)

Saarland

Daher können sich Menschen aus Bayern nahe des Grenzgebietes freuen: Sie können zum Einkaufen nach Baden-Württemberg fahren.

Wo in Bayern ist Maria Himmelfahrt ein Feiertag?

Einen Haken gibt es in Bayern: Nicht jeder hat automatisch am 15. August frei. Welche bayrische Gemeinde Maria Himmelfahrt feiert, entscheidet sich nach der Zahl der katholischen Bürger. Es müssen überwiegend katholische Christen in einer Gemeinde leben, sodass Mariä Himmelfahrt als gesetzlicher Feiertag gilt. Das ist in 1.704 von 2.056 bayrischen Orten der Fall.

Ob eure Heimatgemeinde dabei ist, könnt ihr beim Bayerischen Landesamt für Statistik in einer Datenbank kontrollieren. Wählt dazu als Suchkriterium Gemeindename, Landkreis/kreisfreie Stadt oder Regierungsbezirk aus, tippt den Namen ein und bestätigt.

Auf der Landkarte von Bayern könnt ihr sehen, in welchen Gemeinden der 15. August ein Feiertag ist.

© Foto: Bayerisches Landesamt für Statistik

Bedeutung: Was wird an Maria Himmelfahrt gefeiert?

Seit dem fünften Jahrhundert – seit 431 nach Christus – ist Maria Himmelfahrt ein Gedenktag für Jesus Christus Mutter Maria. In Deutschland feiert man aber erst seit dem Jahr 813 nach Christus ihre Aufnahme in den Himmel.

Ihre Kleider, die im Sarkophag beigesetzt wurden, können angeblich als Reliquien in Prato, Aachen und Trier angeschaut werden: Alle sieben Jahre – zur Aachener Heiligtumsfahrt – werden im Aachener Dom Marias Kleid, Jesus’ Windeln und Lendentuch sowie Johannes des Täufers Enthauptungstuch aus dem Marienschrein entnommen und Pilgern gezeigt. Die nächste Aachener Heiligtumsfahrt wäre vom 18. bis 28. Juni 2021.

Das ist die Überlieferung

Anders als ihr Sohn Jesus ist Maria nicht in den Himmel aufgestiegen, sondern wurde geholt: Ihr Körper soll, unterstützt von Engeln und umgeben von Licht, in den Himmel geschwebt sein. Als Jünger ihr Grab öffneten, fanden sie nicht ihren toten Körper, sondern Blüten und Kräuter.

Noch heute werden in Bayern traditionell Sträuße aus heilenden und lebensnotwendigen Kräutern gebunden und in der Kirche gesegnet. In den Häusern aufgehängt, sollen sie vor Unglück schützen.

Mariä Himmelfahrt 2021

Nächstes Jahr wird jeder an Mariä Himmelfahrt frei haben: Der Feiertag fällt in Kalenderwoche 32 am 15. August 2021 auf einen Sonntag.

Das sind die Tage in den Jahren 2021, 2022 und 2023:

Sonntag, 15.08.2020

Montag, 15.08.2020