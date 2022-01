Ihr Aufstieg war ebenso rasant wie still. Nicht jedem war Manuela Schwesig bekannt, als sie 2009 von Frank-Walter-Steinmeier (SPD) in dessen Wahlkampfmannschaft zur Bundestagswahl berufen wurde.

Nur wenige Jahre später wurde sie selbst Ministerpräsidentin im nordischen Mecklenburg-Vorpommern und war auf dem besten Weg in die Spitze der Sozialdemokraten. Bis die Gesundheit sie ausbremste.

Doch wer ist die Frau, die so früh und so schnell auf dem Vormarsch war? Wieviel Kinder hat Manuela Schwesig? Und wie denkt sie nach ihrer Erkrankung über den Krebs?

Alle Infos zu Alter, Familie und Lebenslauf lest ihr hier.

Steckbrief von Manuela Schwesig: Alter, Größe, Ehemann, Studium

Name : Manuela Schwesig (geb. Frenzel)

: Manuela Schwesig (geb. Frenzel) Alter : 45 Jahre

: 45 Jahre Geburtstag : 23. Mai 1974

: 23. Mai 1974 Beruf : Diplom-Finanzwirtin, ehemals Finanzbeamtin

: Diplom-Finanzwirtin, ehemals Finanzbeamtin Ausbildung : Diplom-Finanzwirtin

: Diplom-Finanzwirtin Partei : SPD

: SPD Ehepartner : Stefan Schwesig

: Stefan Schwesig Kinder : Julian (*2007), Julia (*2016)

: Julian (*2007), Julia (*2016) Instagram : manuelaschwesig

: manuelaschwesig Twitter: @ManuelaSchwesig

Ehepaar mit zwei Kindern – So lebt Manuela Schwesig privat

Seit 2000 und damit seit mehr als 20 Jahren ist Manuela Schwesig mit ihrem Ehemann Stefan verheiratet, den sie bei einer Fortbildung kennenlernte. Das Paar hat zwei Kinder: Sohn Julian wurde 2007 geboren, 2016 folgte Tochter Julia. Die Wahl des Namens ihrer Zweitgeborenen überließen sie dabei dem großen Bruder: Julian entschied sich für den Namen Julia. Der Schweriner Volkszeitung (SZ) gegenüber erzählte Schwesig später: „Wir waren uns da beide sofort einig, den Papa mussten wir erst noch ein bisschen überzeugen.“ Die vierköpfige Familie lebt derzeit in Schwein.

Kindheit, Abitur und Studium – Die Ausbildung von Manuela Schwesig

Geboren wurde Manuela Schwesig am 23. Mai 1974 in Franfurt an der Oder. Gemeinsam mit ihrem Bruder wuchs sie in Seelow, nahe Brandenburg, bei ihren Eltern auf. Ihr Vater war Schlosser, ihre Mutter Verwaltungsangestellte.

Nach dem Abitur 1992 absolvierte Schwesig an der Fachhochschule für Finanzen im brandenburgischen Königs Wusterhausen ein Studium des Gehobenen Dienstes. 1995 beendete sie dieses als diplomierte Finanzwirtin.

Nach dem Studium war sie zunächst in ihrer Heimat am Finanzamt tätig, ehe sie ab dem Jahr 2000 als Steuerfahnungsprüferin am Finanzamt in Schwerin startete. Bis 2008 war sie dort als Steueramtsrätin tätig.

Von Brandenburg über Schwerin nach Berlin?

Seit 2003 ist Manuela Schwesig Mitglied der SPD. Obwohl niemand in ihrer Familie politisch aktiv war, wollte sich die damals 29-Jährige engagieren. „Ich hatte keine typische Politik-Karriere hinter mir, aber ich hatte Themen, die mich antrieben“, heißt es auf ihrer Webseite.

Schnell übernahm sie in der Partei führende Positionen auf Landes- und Bundesebene. So gehörte sie seit 2005 zum Vorstand der SPD Mecklenburg-Vorpommern und seit 2009 zum stellvertretenden Bundesvorsitz der SPD. 2017 wurde sie zudem Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, nachdem sie zuvor zwei Jahre lang die Stellvertreterin von Erwin Sellering war.

Von 2008 bis 2013 war Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern Ministerin für Soziales und Gesundheit und damit die jüngste Landesministerin Deutschlands. Ein ähnliches Amt, das der Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, übernahm sie auf Bundesebene zwischen 2013 und 2017.

Nach ihrer Tätigkeit auf Bundesebene ging es für die Mutter von zwei Kindern zurück zur Landespolitik: Im Juli 2017 wurde sie zur ersten Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Bei der Landtagswahl 2021 konnte Schwesigs SPD das Ergebnis der vorangegangenen Wahl um satte neun Prozentpunkte steigern und erreichte am Ende 39,6 Prozent. In dieser Folge wurde sie vom Landtag als Ministerpräsidentin wiedergewählt.

Diagnose Krebs: Rücktritt von allen Bundesämtern

Im September 2019 wurde bei Manuela Schwesig Brustkrebs diagnostiziert. In der Folge trat die Ministerpräsidentin von allen Bundesämtern zurück, blieb aber Ministerpräsidentin.

Im Mai 2020 gab Schwesig bekannt, die Krebstherapie gut überstanden zu haben und gesund zu sein. Anfang 2021 war sie zur Nachbehandlung für drei Wochen in einer Reha-Klinik.

Brustkrebs: Der härteste Kampf ihres Lebens

Der Job der Ministerpräsidentin ist ein Knochenjob. Er ist nicht nur zeitaufwändig, er trägt auch viel Verantwortung. Hinzu kommt das hohe mediale Interesse.

Doch eine größere Herausforderung erwartete Manuela Schwesig ab Herbst 2019. Bei ihr wurde Brustkrebs diagnostiziert. Dem Magazin „Bunte“ gegenüber berichtete sie später: „Die Diagnose haut einen um. Man denkt sofort an Tod – und dann denkt man an seine Familie und die Kinder, die ja noch klein sind.“ Die Therapie selbst bezeichnete sie als den schwersten Kampf ihres Lebens. Diesen hat sie gemeistert. Im Mai 2020 gab sie bekannt, krebsfrei zu sein.

Umstrittener Einsatz für Nord-Stream 2

2021 wurde Schwesig im Zuge der Gründung der „Stiftung Klima- und Umweltschutz MV“ medial kritisiert. Die Stiftung sollte auch den Weiterbau der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 voranbringen. Die Unterstützung der Stiftung begründete die Politikerin damit, dass die Förderung von Umweltprojekten „vielen Menschen in unserem Land am Herzen liegt.“

Partnerschaft gehöre auch verbindende Projekte voranzubringen und sich offen über Meinungsverschiedenheiten auszutauschen. „Das verstehe ich unter Dialog. Dialog ist nicht, dem anderen Unterstützung zu entziehen.“ Vor allem hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Russland beim Bau von Nord Stream 2 wurde Schwesig scharf kritsiert. Unter anderem von der damaligen Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock . Schwesig hingegen setze auf Dialog: Zu einer gemeinsamengehöre auch verbindende Projekte voranzubringen und sich offen über. „Das verstehe ich unter Dialog. Dialog ist nicht, dem anderen Unterstützung zu entziehen.“

Die Gaspipeline zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Russland soll 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr befördern. Auch die USA versuchten das Vorhaben mit Sanktionen zu stoppen, da sie eine zu große Abhängigkeit Deutschlands von Russland befürchten.

Schwesig verteidigte die Pipeline immer wieder: Das Gas sei notwendig für den Übergang hin zu erneuerbaren Energien.

Manuela Schwesig besichtigt mit dem russischen Botschafter in Berlin die Gasanlandestation von Nord Stream 2.

© Foto: Jens Büttner/dpa

Mit 15: Rolle in einem DDR-Film

Vor ihrer Karriere als Politikerin hat Manuela Schwesig Schauspieltalent bewiesen: 1989 spielte sie in dem DDR-Film „Verbotene Liebe“ eine Nebenrolle. In dem Film geht es um die brisante Liebe eines minderjährigen Mädchens zu einem jungen Mann.

Durch Zufall ergatterte sie die Rolle, erzählte sie später in einem Interview mit der „Zeit“. Das Casting habe in der Nähe ihres damaligen Wohnortes stattgefunden. Ursprünglich wollte sie die Hauptrolle übernehmen. Beim Vorsprechen habe sie dann aber gemerkt, dass diese sie überfordern würde.