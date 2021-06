Manuel Neuer ist jedem Fußballbegeisterten ein Begriff. Kaum ein Torwart auf internationaler Ebene wird so gefeiert und seine Leistung gleichzeitig so kritisch beäugt. Mit dem EM 2021 Testspiel gegen Lettland am 7. Juni bestritt er sein 100. Länderspiel. Manuel Neuer ist der erste deutsche Torhüter, dem dies gelungen ist. Der Mannschaftskapitän gab sein Debüt am 2. Juni 2009 in der Partie gegen die Vereinigten Arabischen Emirate in Dubai, die mit 7:2 für Deutschland endete.

In der diesjährigen UEFA Europameisterschaft wird der 35-jährige wieder die deutsche National-Elf auf das Spielfeld führen.

Wer ist der Nationaltorhüter? Über welches Vermögen verfügt er? Hat Manuel Neuer eine Freundin?

Hier erfahrt ihr alle wichtigen Informationen rund um den FC Bayern Spieler.

Manuel Neuer Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort

Name: Manuel Peter Neuer

Alter: 35

Geburtstag: 27. März 1986

Sternzeichen: Widder

Größe: 193 cm

Geburtsort: Gelsenkirchen-Buer

Wohnort: Tegernsee (Stadt)

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Beruf: Fußball-Nationaltorwart

Beziehungsstatus: unbekannt

Manuel Neuer ist seit 2009 Teil der deutschen Nationaltorwart. Mit seiner offensiven Art des Spielens hat der gebürtige Gelsenkirchner bei der WM 2010 seinen Stammplatz in der Formation erobert. Er hatte nicht unwesentlichen Anteil am Erfolg der deutschen Nationalmannschaft unter WM 2016 in Brasilien. Aufgrund seiner Paraden gilt er inzwischen als einer der besten Torhüter weltweit. ist seit 2009 Teil der deutschen Nationaltorwart. Mit seiner offensiven Art des Spielens hat der gebürtige Gelsenkirchner bei derseinen Stammplatz in der Formation erobert. Er hatte nicht unwesentlichen Anteil am Erfolg derunter Jogi Löw bei derin Brasilien. Aufgrund seiner Paraden gilt er inzwischen als einer der besten Torhüter weltweit.

Manuel Neuer und seine Erfolge im deutschen Fußball

Seine Karriere begann der Nationaltorhüter in der Jugend beim FC Schalke 04. Dort durchlief er alle Juniorenmannschaften, bis er zur Saison 2005/06 seinen ersten Vertrag bei der Profimannschaft unterschrieb. Mit 20 Jahren wird er hier einer der jüngsten Stammtorhüter in der Bundesliga. 2011 gewinnt er mit der A-Mannschaft des FC Schalke 04 den DFB-Pokal. Kurz darauf wechselt er zu Ligakonkurrent Bayern München.

Der Wechsel wurde nicht nur positiv aufgenommen, aber die Kritik verstummte rasch, als Manuel Neuer einen neuen Vereinsrekord aufstellte: 1.147 Minuten ohne Gegentor. Neben dem Champions-League-Sieg und der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2013 holt er mit den Bayern neun Deutsche Meisterschaften und sechs Mal den DFB-Pokal.

FC Bayern München. Seit September 2016 ist er der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und seit Sommer 2017 Mannschaftskapitän des

Über welches Vermögen verfügt Manuel Neuer?

Vermögen von Manuel Neuer im Jahr 2021 bei rund 60 Millionen Euro. Jährlich soll der Torhüter beim FC Bayern 18 Millionen Euro verdienen. Laut Statista liegt das geschätztevonim Jahr 2021 bei rund 60 Millionen Euro. Jährlich soll der Torhüter beim FC Bayern 18 Millionen Euro verdienen.

Wer ist die Freundin von Manuel Neuer? Hat Manuel Neuer Kinder?

Von 2017 bis 2020 war Manuel Neuer mit der Dressurreiterin Nina Neuer verheiratet. Das Paar trennte sich Anfang 2020. Die Beiden sind seit Dezember 2020 offiziell geschieden. Manuel Neuer hat keine neue Beziehung öffentlich bestätigt; Gerüchten zufolge soll er mit Anika Bissel liiert sein.

Neuer begleitet seine Freundin Anika Bissel zu einem ihrer Spiele.

© Foto: Memmler via www.imago-images.de

Der Nationaltorwart hat keine Kinder.

Welches Lied, das Manuel Neuer sang, löste einen Eklat aus?

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer sang in seinem Urlaub vergangenes Jahr das Lied einer kroatischen Band mit und wurde dabei gefilmt. Problematisch daran:

Toni Tapalovic sang, ist ein Werk der umstrittenen Rockband Thompson. Bei Front-Sänger „Thompson“ alias Marko Perkovic handelt es sich um eine der zentralen Figuren der Ultra-Rechten in Der Song, den er mit weiteren Männern wie dem Bayern-Torwarttrainersang, ist ein Werk der umstrittenen Rockband Thompson. Bei Front-Sänger „Thompson“ alias Marko Perkovic handelt es sich um eine der zentralen Figuren der Ultra-Rechten in Kroatien

Youtube Manuel Neuer singt offenbar textsicher ein Lied einer rechtsextremen kroatischen Rockband mit.

Manuel Neuer hat vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen den FC Chelsea Stellung zu diesem Vorfall bezogen: Er selbst habe sich nach dem Urlaub wieder auf die Mannschaft, seine Arbeit und das konzentriert "wofür ich hier bin", sagte er bei einer Pressekonferenz am Freitag in München.

Eine frühere Anfrage des Stern beantwortete sein Management lediglich mit, Manuel Neuer spreche kein kroatisch. Unklar bleibt, ob der Bundesliga-Spieler bei dem Lied mit dem Namen „Lijepa li si" (dt. „Du bist schön“) wusste, was genau er dort sang.