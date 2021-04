In Mannheim ist heute eine Bombe entdeckt worden. Bei Bauarbeiten auf dem Gelände einer früheren US-Kaserne wurde eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur DPA am Nachmittag. Nach Angaben der Polizei sollte der Sprengkörper noch am Donnerstag entschärft werden.

Fliegerbombe in Mannheim heute: Entschärfung noch heute - Evakuierung von 3000 Menschen

Dazu müssen zunächst aber etwa 3000 Menschen im Umkreis von etwa 500 Metern rund um den Bombenfund ihre Wohnungen verlassen. Zunächst sei eine angrenzende Schule mit 25 Schülern im Stadtteil Käfertal geräumt worden, hieß es. Am Nachmittag hatten etwa 150 Polizeibeamte nach dem Fund mit der Evakuierung begonnen.

Für die Bevölkerung bestand, so schreibt der „Mannheimer Morgen“, zunächst keine Gefahr. Neben der Polizei ist auch die Feuerwehr und der Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg mit einem Großaufgebot vor Ort.

Bombe in Mannheim: Offenbar Schule mit 25 Schülern geräumt

Der „Mannheimer Morgen“ berichtet, dass eine Schule mit 25 Schülern bereits geräumt worden, hieß es seitens der Polizei weiter. Im Radius von 500 Metern des Fundorts würden weitere Gebäude evakuiert. Weiter heißt es beim „Mannheimer Morgen“ Bewohner südlich der Waldstraße (Alt-Käfertal) werden, gebeten sich zum Stempelpark zu begeben. Bewohner nördlich der Waldstraße (Neubaugebiet) begeben sich in das Woods Memorial Stadium. An beiden Ortden werden Sammelstellen für die betroffenen Bewohner der Evakuierung eingerichet. Für körperlich eingeschränkte Personen werden Transportmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, berichtete die Behörde weiter. Polizei und Feuerwehr informieren die Anwohner per Lautsprecherdurchsagen über die Maßnahmen. Neben der Räumung des Gebiets rund um den Fundort wird die L597 / Waldstraße für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt. Der Verkehr werde örtlich umgeleitet.

Update: Bombenentschärfung offenbar bald abgeschlossen

Wie die Polizei Mannheim auf Twitter schreibt (Stand 17:20 Uhr), soll der Einsatz im Franklin bald abgeschlossen sein.