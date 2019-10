Ein 44 Jahre alter Arbeiter ist in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) von einem Kran eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Dienstag hatte der Mann am Vortag auf einem Firmengelände einen Lastwagen mithilfe eines Hebekrans entladen. Er stand auf der Ladefläche, als er aus noch unbekannten Gründen zwischen Ladegut und Kranarm eingeklemmt wurde. Wie es dazu kam, will die Polizei nun ermitteln.

