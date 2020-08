Ein Mann hat sich in einem Bus in Stuttgart geweigert, seine Maske richtig anzuziehen und anschließend Polizisten angegriffen und verletzt. Er schlug auf die Beamten ein und würgte einen, wie Ermittler am Dienstag mitteilten. Der 21 Jahre alte Mann wurde am frühen Samstagmorgen festgenommen. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl gegen Auflagen aussetze.