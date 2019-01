Balingen Mann will Auto am Rutschen hindern und wird eingeklemmt

Mann will Auto am Rutschen hindern und wird eingeklemmt

Balingen / DPA

Ein Mann ist im Zollernalbkreis von seinem eigenen Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 60-Jährige sei ausgestiegen und hinter das Auto gelaufen, als dieses auf glatter Straße an einer Steigung zwischen Balingen und Zillhausen plötzlich rückwärts zu rutschen begann, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde zwischen dem Heck des Wagens und einem Baum eingeklemmt. Zuvor sei der Wagen noch etwa 50 Meter weit gerutscht. Vermutlich habe der Mann das Auto am Weiterrutschen hindern wollen, hieß es. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik nach Tübingen.

