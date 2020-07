Wohl wegen seiner schlechten Bewertung einer Shisha-Bar im Internet ist ein 23-Jähriger in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) niedergeschlagen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bekam das Opfer am Sonntagabend Besuch von mehreren Männern. Sie forderten ihn auf, den negativen Beitrag im sozialen Netzwerk Instagram zu löschen. Weil der 23-Jährige dem nicht nachkam, sollen ihn mindestens zwei Angreifer vor dem Wohnhaus mit Faustschlägen und Fußtritten verletzt haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, wie ein Sprecher erklärte.