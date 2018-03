Gärtringen Mann von Zug erfasst und schwer verletzt

Gärtringen / DPA

Ein Mann ist bei Wartungsarbeiten am Bahnhof in Gärtringen (Kreis Böblingen) von einen durchfahrenden Güterzug erfasst und schwer verletzt worden. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Der 55 Jahre alte Arbeiter befand sich zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit mehreren Kollegen im Gleisbereich. Die Männer waren mit Wartungsarbeiten an der Oberleitung im Gleisbereich beschäftigt, als der Zug den Arbeiter erfasste.

Der schwer verletzte Mann aus dem Landkreis Tuttlingen musste in eine Klinik gebracht werden. Seine Kollegen standen unter Schock und mussten betreut werden. Wegen der Gleissperrungen am frühen Donnerstagmorgen gab es Verzögerungen im Bahnverkehr.

Meldung der Bundespolizei