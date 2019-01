Ilsfeld / DPA

Ein Mann ist in Ilsfeld (Landkreis Heilbronn) von seinem eigenen Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den 54-Jährigen am Donnerstag ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, hatte er sein Auto mit laufendem Motor im Leerlauf vor der Einfahrt einer Tiefgarage stehen lassen, als er hinein ging, um die Alarmanlage auszuschalten. Plötzlich setzte sich der Wagen in Bewegung und drückte den Mann gegen das Garagentor, das sich aus der Verankerung löste.

