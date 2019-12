Ein 61 Jahre alter Mann soll in Ellwangen (Ostalbkreis) seine frühere Freundin zusammengeschlagen haben und ist in Untersuchungshaft gekommen. Gegen den Mann hatte es einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegeben. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Demnach soll er der 54-Jährigen am Samstag betrunken aufgelauert und sie angegriffen haben. Er schlug und trat sie demnach mehrfach. Ihr sei es dann gelungen, zu Nachbarn zu flüchten, die die Polizei riefen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Frau wurde unter anderem wegen schwerer Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht.

