Beim Zerkleinern von Beton hat sich in Stuttgart ein Arbeiter schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 59 Jahre alte Mann am Dienstag die Kontrolle über einen Trennschleifer verloren und sich dabei im Bereich des Halses geschnitten. Ersten Ermittlungen zufolge verkeilte sich die Schleifscheibe im Beton. Beim Versuch, das Werkzeug zu lösen, verlor der Arbeiter die Kontrolle über den Trennschleifer und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, bestand seine Aufgabe darin, Betonmasten zu zerkleinern. Sie werden zurzeit im Stadtteil Mühlhausen abgebaut und ausgetauscht.

