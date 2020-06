Ein 32-Jähriger soll in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) auf einen Mann eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Der 24-Jährige wurde notoperiert und befindet sich auf dem Weg der Besserung, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten. Die zwei Männer waren am Samstag aus ungeklärter Ursache in einer Flüchtlingsunterkunft in Streit geraten. Der 32-Jährige floh nach der Tat, wurde aber wenig später von Polizisten festgenommen. Der Mann aus Kamerun kam wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.