Ein junger Mann hat in Lahr (Ortenaukreis) eine Spielothek mit einer Pistole überfallen. Der Mann sei am Sonntagmorgen in die Spielhalle gegangen, die zu dem Zeitpunkt bereits geöffnet hatte, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Täter, der sein Gesicht mit Kleidung bedeckt hatte, bedrohte demnach mindestens einen Angestellten. Mehrere Menschen seien zu dem Zeitpunkt in der Spielhalle gewesen, nähere Angaben zu den Anwesenden wollte der Sprecher aber zunächst nicht machen. Der Mann floh mit Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Mitteilung der Polizei