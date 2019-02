Meßkirch Mann überfällt Lokal und klaut Geldbeutel

Meßkirch / DPA

Ein unbekannter Mann hat eine Gaststätte in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) überfallen und die Wirtin, das Personal und Gäste mit einer Pistole bedroht. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, kam der Täter am Samstag in das Lokal und verlangte Bargeld. Abwechselnd richtete er seine Waffe auf die Wirtin, auf Küchenmitarbeiter und drei noch anwesende Gäste. Er stahl den Geldbeutel einer Bedienung sowie den Geldbeutel der Wirtin und flüchtete. Mit welchem Betrag er sich aus dem Staub machte, war unklar. Weitere Gäste hatten das Restaurant zuvor verlassen und die Polizei verständigt. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Polizeimeldung