Mann überfällt Bankfiliale in Heidelberg

Heidelberg / DPA

Ein Räuber hat in Heidelberg eine Bankfiliale überfallen und ist mit seiner Beute entkommen. Der Mann habe eine Angestellte in der Filiale im Stadtteil Rohrbach mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Wie viel Geld er erbeutete, war noch unklar. Eine Fahndung blieb bis zum Abend ohne Erfolg.

