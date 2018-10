Stimpfach / DPA

Ein 56-Jähriger hat sich bei einem Sturz aus drei Metern auf einer Baustelle in Stimpfach (Kreis Schwäbisch Hall) schwer verletzt. Der Mann sei am Mittwoch bei Arbeiten im Dachgeschoss der Baustelle vermutlich aus Unachtsamkeit gestürzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Feuerwehr musste den Verletzten mit einer Drehleiter bergen. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungs- und Notarztwagen sowie einem Rettungshubschrauber an der Unfallstelle.

