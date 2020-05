Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zu Freitag auf der Autobahn 7 (Ulm-Würzburg) getötet worden. Der Mann sei in Höhe der Anschlussstelle Heidenheim mit seinem Auto ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei in Ulm mit. Der 28-Jährige sei nicht angeschnallt gewesen und noch an der Unfallstelle gestorben.

Mitteilung der Polizei