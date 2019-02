Ulm Mann sticht auf 61-Jährige ein: Verdächtiger gefasst

Ulm / DPA

Ein Mann hat in Heidenheim unvermittelt auf eine 61-jährige Frau eingestochen und sie schwer verletzt. Dank Zeugenbeschreibungen konnte ein Tatverdächtiger nahe des Tatorts in der Römerstraße (Kreis Heidenheim) schnell gefasst werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der mutmaßliche Täter hatte ein Messer dabei. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt und warum der Mann die Frau am Montag angriff. Die Beiden sollen sich nach Angaben eines Polizeisprechers zuvor nicht gekannt haben. Der Verdächtige sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Frau wurde nach dem Angriff mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, war aber nicht in Lebensgefahr.