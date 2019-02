Karlsruhe Mann steigt in Kartonpresse und wird schwer verletzt

Karlsruhe / DPA

An einem Karlsruher Einkaufsmarkt ist ein 35-Jähriger mit seinen Beinen in eine Kartonpresse geraten und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag war er in die Maschine gestiegen, weil sie nicht mehr richtig funktionierte. Als er mit seinem Körpergewicht die Kartons nach unten drückte, wurden die Beine in der Presse eingeklemmt. Angestellte des Marktes hörten Hilferufe und stellten die Presse ab. Die Feuerwehr befreite den Mann. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

PM der Polizei