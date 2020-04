In Freiburg ist ein Mann durch einen Supermarkt gelaufen, hat dabei Essen abgeleckt, bespuckt und das Ganze auch noch filmen lassen – und das in Zeiten des Coronavirus. In dem Video ist zu sehen, wie er etwa einen Becher aus dem Kühlregal nimmt, daraus trinkt und ihn wieder zurückstellt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, habe er die Packungen nach der Aktion wieder verschlossen und in das Regal zurückgestellt. Außerdem habe er Obst und Gemüse, das ohne Verpackung im Regal liegt, bespuckt und abgeleckt.

Bürger machen die Polizei auf das Video aufmerksam

Die Polizei im Breisgau sei in der vergangenen Woche mehrfach von Bürgern auf das Video des Mannes, das im Internet kursierte, hingewiesen worden. Der Mann sei mittlerweile identifiziert. Sein Motiv sei noch unklar.

Youtube

Der Mann selbst bezeichne sich als Komiker

Berichten verschiedener Medien zufolge stammt der Mann aus Tunesien und bezeichnet sich selbst als Komiker. Die Polizei prüfe gerade, gegen welche Gesetze der Mann verstoßen hat und wer die Taten filmte. Zudem stehe die Frage im Raum, ob eine psychische Erkrankung vorliege.

Focus Online berichtet, dass nicht klar sei, ob das Video wirklich erst in der Corona-Krise aufgenommen wurde. Auf Facebook wurde es vor rund einer Woche hochgeladen.