Stuttgart Mann soll Lebensgefährtin erstickt haben

Stuttgart / DPA

Ein 73 Jahre alter Mann soll in einem Stuttgarter Hotel seine Partnerin nach einem fehlgeschlagenen Suizidversuch erstickt haben. Anschließend habe er versucht, sich das Leben zu nehmen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mitarbeiter des Hotels fanden den Mann und die Leiche der 72-jährigen Frau am Montag gegen Mittag in ihrem Zimmer. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl. Vorläufigen Ermittlungen der Polizei zufolge wollte das Paar mit Hilfe von Medikamenten gemeinsam Suizid verüben.

Polizeimitteilung