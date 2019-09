Im Fall eines seit Wochen Vermissten im Landkreis Konstanz ist ein Tatverdächtiger aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das teilte die Polizei am Freitag in Konstanz mit. Der Mann sei am Donnerstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz freigekommen. Der 55-Jährige war verdächtig, am Verschwinden und der mutmaßlichen Tötung eines 52-jährigen Mannes aus Gaienhofen beteiligt gewesen zu sein. Der dringende Tatverdacht gegen ihn habe sich nicht bestätigt. Zwei weitere Tatverdächtige bleiben aufgrund des dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Sie wurden Ende Juli verhaftet. Von dem Vermissten fehlt sei Anfang Juli jede Spur.

