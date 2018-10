Freiburg Mann schaut sich öffentlich Kinderpornos an

Mann schaut sich öffentlich Kinderpornos an

Freiburg / DPA

In einem Internetcafé in Freiburg ist ein 55-jähriger Mann festgenommen worden, der dort Kinderpornos angeschaut hat.

In einem Internetcafé in Freiburg ist ein 55-jähriger Mann festgenommen worden, der dort Kinderpornos angeschaut hat. Der Mann hatte am Montag das kinderpornografische Material angeschaut und wollte die Inhalte nach Angaben eines Sprechers „anderen zugänglich machen“.

Besucher hatten ihn dabei beobachtet und daraufhin die Polizei informiert. Der 55-Jährige, der bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten sei, wurde sofort festgenommen. Er muss sich nun wegen des Erwerbs von kinderpornografischen Schriften verantworten.

Nach Angaben eines Polizeisprechers fallen unter den Begriff „Schriften“ laut Strafgesetzbuch auch Videos und andere Inhalte.

