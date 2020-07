Ein Mann hat mit seinem Esel einen abendlichen Ausflug in die Baden-Badener Innenstadt gemacht - und damit die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Zeuge hatte die Beamten nach Angaben vom Mittwoch alarmiert, weil er mehrere betrunkene Menschen bei dem Tier gesehen und sich um dessen Wohl gesorgt habe. Die Polizisten trafen den augenscheinlich betrunkenen Halter des Esels an und schickten ihn samt seines Tieres nach Hause. Wieso der 54-Jährige den Esel am Dienstag mit in die Stadt genommen hatte, war nicht bekannt. Es sei fragwürdig, ob der Mann für dessen Haltung geeignet sei, sagte eine Polizeisprecherin.