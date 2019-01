Schwetzingen/Mannheim Mann nach Schuss auf Kontrahenten in Untersuchungshaft

Schwetzingen/Mannheim / DPA

Ein 36-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weil er in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) einen Mann mit einem Schuss aus einem Revolver schwer verletzt haben soll. Das Amtsgericht Mannheim habe wegen Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung Haftbefehl erlassen, teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch mit.

Der Beschuldigte werde verdächtigt, am 27. Dezember 2018 in einem Café einem 38-Jährigen in den Bauch geschossen zu haben. Der Verletzte wurde operiert, für ihn bestand aber keine Lebensgefahr. Zuvor waren die beiden Männer in einen Streit geraten, der zu Handgreiflichkeiten führte. Dabei soll der Beschuldigte gezielt auf seinen Gegner geschossen haben.

