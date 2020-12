Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau und ihrer neunjährigen Tochter in Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) muss sich der Ex-Freund der Frau vor Gericht verantworten. Der 36-Jährige hatte sich nach der Tat im vergangenen Juni selbst gestellt und gestanden. Er soll nach Angaben der Stuttgarter Staatsanwaltschaft auch versucht haben, seine damals 38-jährige getrennt lebende Ehefrau in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) zu ermorden. Das scheiterte allerdings, weil es ihm nicht gelang, in ihre Wohnung einzudringen. Zum genauen Ablauf der Taten und zum Motiv sind bislang keine Angaben bekannt. Mit einem Urteil im Prozess, der heute (09.15) beginnt, rechnet das Landgericht Stuttgart nicht vor Mitte März.

Das Leben von Frauen wird nicht selten durch ihre ehemaligen Ehemänner oder Partner gefährdet. Dem Bundeskriminalamt zufolge kommen die Täter in einem Viertel aller Fälle von Mord, Totschlag oder „Tötung auf Verlangen“ aus dem Familienkreis. Fast ein weiteres Drittel der Opfer war dem Täter auf freundschaftlicher oder bekanntschaftlicher Ebene verbunden.