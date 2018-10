Leutkirch Mann mit Kopfschmerzen löst Feueralarm aus

Leutkirch / DPA

Wegen Kopfschmerzen hat ein 30-Jähriger in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) einen Rettungseinsatz verursacht. Er schlug in der Nacht zum Dienstag einen Brandmelder ein und löste so Feueralarm aus, wie die Polizei mitteilte. Als die Retter anrückten, klagte er über Kopfschmerzen und verlangte Schmerztabletten. Die Polizei verwies ihn an eine Notfallapotheke. Zudem ermittelt sie gegen ihn wegen Missbrauchs von Notrufen. Dem Mann drohen damit laut Strafgesetzbuch Geldstrafen oder bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe.

Pressemitteilung