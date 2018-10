Düsseldorf Mann läuft mit Schlange durch Bahnhof und löst einen Polizeieinsatz aus

Düsseldorf / dpa

Boa Constrictor am Bahnhof: Mit einer artgeschützten Würgeschlange um den Hals flanierte ein 36-Jähriger durch den Düsseldorfer Hauptbahnhof - und löste so einen Einsatz der Bundespolizei aus. Das 1,80 Meter lange Reptil sei beschlagnahmt worden, teilte die Feuerwehr Düsseldorf, die das Tier identifizierte, am Samstagabend mit. Der mutmaßliche Besitzer habe nicht nachweisen können, dass ihm das Tier wirklich gehöre. Zudem sei das Tragen der Schlange in der Öffentlichkeit „nicht als artgerechte Haltung zu verstehen“.

Übergabe an den Tierpark

Am Sonntag sollte die Schlange einem Tierpark übergeben werden, um ein neues Leben zu beginnen - „bis dahin erhält sie an einem warmen Ort bei der Feuerwehr Unterschlupf“, hieß es.

Das könnte dich auch interessieren: