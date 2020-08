Auf der Fahrt mit einem Longboard, einer Variante des Skateboards, ist ein junger Mann in Stuttgart schwer gestürzt und tödlich verletzt worden. Bei dem Sturz vor knapp einer Woche habe der 26-Jährige in den frühen Morgenstunden und auf nasser Straße die Kontrolle über sein Brett verloren, sei gestürzt und habe sich schwer am Kopf verletzt, teilte die Polizei mit. Am Samstag sei er an diesen Verletzungen in einem Stuttgarter Krankenhaus gestorben.