Justiz Mann klagt wegen Frauenparkplätzen

Michael Gabel

Da hat sich einer offenbar mächtig geärgert: Ein Autofahrer verklagte die bayerische Stadt Eichstätt, weil er nicht akzeptieren wollte, dass einige Parkplätze dort nur für Frauen vorgesehen sind. Vor Gericht erzielte er nun einen Teilerfolg. Das Verfahren vor dem Münchner Verwaltungsgericht endete am Mittwoch mit einer Einigung von Kläger und Stadt. Eichstätt muss nun die alten „Nur für Frauen“-Schilder durch neue Schilder ersetzen, die nur noch empfehlenden Charakter haben dürfen.

Eichstätts Verwaltungsdirektor Hans Bittl sprach dennoch von einem Erfolg. „Das ist ein Sieg für Frauenparkplätze in ganz Deutschland“, verkündete er im Anschluss an die Verhandlung. Der Ausgang des Verfahrens lässt jedoch viele Fragen offen. Denn die eigentliche Frage, ob mit der Einrichtung von Frauenparkplätzen Männer grundsätzlich diskriminiert werden, blieb am Mittwoch unbeantwortet.

Müssen jetzt alle Betreiber von Parkplätzen oder Parkhäusern ihre Frauenparkplätze neu ausschildern? „Zunächst einmal nicht“, sagt Herbert Engelmohr, Verkehrsjurist beim Automobilclub von Deutschland (AvD) der SÜDWEST PRESSE. In der Straßenverkehrsordnung kämen Frauenstellplätze, anders als etwa Behindertenparkplätze, nicht vor. Deshalb bleibe bei öffentlichen Parkplätzen eine Grauzone.

Anders sehe es freilich bei privat betriebenen Parkanlagen aus. Dort könne jeder Betreiber Frauenparkplätze einrichten und darauf bestehen, dass sie von Männern nicht benutzt werden dürfen. Betreiber könnten Falschparker abschleppen lassen und im Wiederholungsfall auch ein Hausverbot aussprechen, aber nur dann, wenn sie beides den Nutzern auf Aushängen mitgeteilt hätten.

Wer war der Kläger? Ein 26-Jähriger aus dem Rheinland, der in Eichstätt nur zu Besuch war. Er argumentiert, dass Frauenparkplätze in zweierlei Hinsicht diskriminierend seien: gegenüber Männern und gegenüber Frauen, die als schwach und deshalb schutzbedürftig eingeschätzt würden.

Was sagt das Gericht über eine mögliche Diskriminierung? Bei dem Vergleich spielte das Thema keine Rolle. Rechtlich sieht es so aus: Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet zwar eine Benachteiligung von Menschen wegen ihres Geschlechts. Dies gilt jedoch nicht, wenn ein nachvollziehbarer Grund vorliegt.

Gibt es bei Frauenparkplätzen solche nachvollziehbaren Gründe? In Eichstätt entschied man sich nach einer Vergewaltigung einer Frau im Jahr 2016 dafür, auf dem städtischen Parkplatz solche Sonderparkplätze auszuweisen. „Parkhäuser und Parkplätze sind oft abgelegene Orte, an denen man sich unsicher fühlen kann“, sagt Engelmohr. Insofern sei es in diesem Fall nachvollziehbar, dass eigens Frauenparkplätze eingerichtet würden.

Darf eine Frau auch dann die für sie reservierten Parkplätze benutzen, wenn auf dem Beifahrersitz ein Mann sitzt? Das seien die typischen Themen, „bei denen die juristischen Spitzfindigkeiten beginnen“, sagt AvD-Rechtsexperte Engelmohr. Er selbst vertritt die Auffassung, dass die Frauen sehr wohl dieses Recht hätten. „Wenn eine Frau am Steuer sitzt, darf sie mit ihrem Wagen auf den Frauenparkplatz – egal, wer noch im Auto sitzt. Das könnte sogar eine ganze Ringermannschaft sein.“