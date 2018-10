Creutzfeld-Jakob-Krankheit Mann isst Eichhörnchen-Gehirn und stirbt

New York / SR

Nachdem ein Mann in New York das Gehirn eines Eichhörnchens gegessen hat, stirbt er an einer seltenen Gehirnkrankheit.

Ein 61-Jähriger Mann aus New York starb an einer sehr seltenen und tödlichen Gehirnerkrankung, die er sich beim Jagen einfing. Laut einem neuen Bericht von Live Science starb der Mann nachdem er das Gehirn eines Eichhörnchens im Jahr 2015 verzehrt hatte.

Damals wurde der Mann, der leidenschaftlich Jäger war, in ein Krankenhaus in Rochester, New York, eingeliefert, da er nicht mehr alleine laufen konnte und den Bezug zur Realität verloren hatte.

Das MRT vom Kopf klärte dann die Ursache: Der Scan seines Gehirns war ähnlich wie bei Leuten, die an der sogenannten Creutzfeld-Jakob-Krankheit leiden. Die tödliche Erkrankung wird durch den Verzehr von infiziertem Rindfleisch übertragen. Doch in diesem Fall waren wohl Teile des Gehirns des Eichhörnchens mit dem „Rinderwahnsinn“ befallen und lösten das Gehirnversagen bei dem Mann aus.

Der Jäger war bekannt dafür, die Gehirne von Eichhörnchen zu essen.

Eine seltene Gehirnkrankheit

Die Creutzfeld-Jakob-Krankheit (CJD) kommt jedoch sehr selten vor. Weltweit mit einer Häufigkeit von etwa einem Fall pro Jahr pro Millionen Einwohner.

Die Erkrankung beginnt schleichend, verändert im Verlauf jedoch rasch fortschreitend die geistigen und motorischen Fähigkeiten des Patienten. Gedächtnisstörungen, Halluzinationen, Persönlichkeitsveränderungen und Verwirrtheit sind bekannte Symptome. Meistens führt die Krankheit innerhalb weniger Monate zum Tod.

Heutzutage wird von einer nvCJD, das heißt einer neuen Variante der Krankheit gesprochen. In 99% der Fälle werden die Erreger durch den Verzehr von BSE-versuchtem Rindfleisch hervorgerufen. Jedoch ist die Mehrheit der Bevölkerung gegen die Ansteckung durch BSE-verseuchte Nahrung resistent.

