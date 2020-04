In einer Gemeinschaftsunterkunft in Karlsdorf (Kreis Karlsruhe) hat ein Mann gedroht, einen Arzt und seine Mitbewohner abzustechen. Hinzugerufene Polizeibeamten konnten den 44-Jährigen bei dem Vorfall am Dienstag beruhigen. Eine Waffe fanden sie bei ihm nicht. Der Arzt sollte den Gesundheitszustand der in Quarantäne befindlichen Bewohner prüfen. Den Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge geriet der 44-Jährige wegen scheinbarer Abweichungen seiner Körpertemperatur in Rage. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Pressemitteilung