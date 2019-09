Im Geschäft eines Lieferdienstes für Essen in Pforzheim ist ein Mann schwer verletzt worden. Polizei und Rettungsdienst waren am Mittwoch in dem Laden am Rande der Innenstadt im Einsatz. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Mehrere Medien berichteten. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Auch die Hintergründe seien noch nicht geklärt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag.