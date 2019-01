Karlsruhe Mann in Karlsruhe erschossen: Verdächtiger weiter flüchtig

Mann in Karlsruhe erschossen: Verdächtiger weiter flüchtig

Karlsruhe / DPA

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 39 Jahre alten Mann in einer Karlsruher Bar ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. Die Polizei suche mit Hochdruck nach dem 53-jährigen Verdächtigen, sagte ein Sprecher am Montag. Der Mann soll den 39-Jährigen am frühen Sonntagmorgen erschossen haben. Danach flüchtete er zu Fuß. Bisherigen Ermittlungen zufolge kannten sich die beiden und sollen wiederholt Streit gehabt haben.

Woher der Mann die Waffe hatte und ob er einen Waffenschein besaß, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Auch von der Staatsanwaltschaft wurden zunächst keine Details genannt.

Kurz vor der Tat hatte der Verdächtige nach Angaben der Polizei die Gaststätte verlassen. Wenig später kehrte er demnach jedoch zurück und schoss. Das Opfer starb noch am Tatort.

