Bei Holzarbeiten mit einer Kettensäge im Wald in Glatten im Kreis Freudenstadt ist ein 69 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er war am Dienstag alleine im Wald unterwegs und wurde dort von einem Baum erschlagen, wie die Polizei mitteilte. Die genaue Unglücksursache stehe noch nicht fest. Der Mann habe nach dem Sturm an einem großen, entwurzelten Baum gesägt. Der Baum sei auf den Mann gestürzt, dieser starb noch am Unglücksort.

Pressemitteilung