Weil er einen Rathausmitarbeiter in Schramberg (Kreis Rottweil) angegriffen und erheblich verletzt haben soll, hat die Polizei einen Mann festgenommen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit, ohne jedoch Details bekanntzugeben. Den wenigen Angaben zufolge soll der Täter das Opfer am Mittwochnachmittag im Verwaltungsgebäude der Stadt attackiert haben. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Polizeimeldung