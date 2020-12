Ein Mann soll in Ravensburg seine Ex-Freundin in ihrer Wohnung gewürgt und geschlagen haben. Nach Angaben der Polizei hörten Nachbarn in der Nacht zum Sonntag Hilferufe der 35-Jährigen und riefen die Polizei. Ein 39-jähriger Nachbar habe eingegriffen und den 41 Jahre alten Mann zu Boden gebracht. Als die Polizei eintraf, flüchtete der 41-Jährige. Die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.